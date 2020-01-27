27 Ocak en uygun kredi hangi bankada? Sorusu arama motorlarında bayahı aratılıyor. Ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş Halkbank, Akbank, Yapıkredi DenizBank ve ICBC bank kredi faiz oranlarını merak ediyor. Bu bağlamda Merkez Bankası 75 baz puan faiz indirimi yapmıştı.

Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. En uygun kredi hangi bankada? İşte yanıtı ve detaylar takvim.com.tr'de. Kuveyt Türk Bankası konut finansmanı dahilinde %0.98 tabela kar payı oranları sunuyor. Banka kredili Hayat, BES ve 3 adet otomatik fatura talimatı ürünlerinin kullanılması durumunda ise kar payı oranlarını %0.95'e düşüyor.

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