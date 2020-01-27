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  • 27.01.2020 09:45
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 09:47

27 Ocak en uygun kredi hangi da? Halkbank, Yapıkredi, Akbank, DenizBank, Kuveyt Türk ve ICBC bank...

Ocak aynının son günleri ve yeni haftaya girdiğimiz şu saatlerde kredi oranları hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanı ev sahibi olmak isteyenlere müjdeyi vermişti. Albayrak, yeni yıl itibarıyla ikinci elde yüzde 0.99 olan konut kredisi faiz oranı sıfır konutlarda yüzde 0.79'a kadar düşeceğini belirtmişti. 2020 yılı birlikte vatandaşlar en uygun kredi hangi da? Merak ediyor. İşte yanıtı ve detaylar takvim.com.tr'de. Bankalar müşterileri daha kısa sürede ev sahibi olsun diye konut kredisi isminde yeni bir kredi türü oluşturmuşlardır.

27 Ocak Cuma en uygun kredi hangi bankada?

27 Ocak en uygun kredi hangi bankada? Sorusu arama motorlarında bayahı aratılıyor. Ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş Halkbank, Akbank, Yapıkredi DenizBank ve ICBC bank kredi faiz oranlarını merak ediyor. Bu bağlamda Merkez Bankası 75 baz puan faiz indirimi yapmıştı.
Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. En uygun kredi hangi bankada? İşte yanıtı ve detaylar takvim.com.tr'de. Kuveyt Türk Bankası konut finansmanı dahilinde %0.98 tabela kar payı oranları sunuyor. Banka kredili Hayat, BES ve 3 adet otomatik fatura talimatı ürünlerinin kullanılması durumunda ise kar payı oranlarını %0.95'e düşüyor.

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