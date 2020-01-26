Daha önce çıkartılan yapılandırma hakları bozulanlar için yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe konulurken vergi cezalarına af getirildi. Meclis'e getirilen yüzde 50 vergi indirimi düzenlemesi kanun teklifi kabul edildi. İşte 2020 vergi affıyla ilgili konunun detayları… Vergi yapılandırması çıkması durumunda; borçların gecikme faizleri ve zamları silinecek. Borcun anapara üzerinden peşin ödendiği durumda enflasyon tutarı üzerinden indirim yapılacak.

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