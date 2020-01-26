Memur ve emeklinin zammı ve alacağı fark 3 Ocak'ta belli olmuştu. SSK ve Bağkurlu'nun zamlı maaşları yarından itibaren yatacak. Memurlar zamlı maaşını ayın 15'inde çekti ancak 14 günlük fark da alacak. Memur emeklileri ise enflasyon farkı için gün sayıyor. Emekli zamlı maaş hesaplama nasıl yapılır? İşte SSK, Bağ-Kur emeklisi maaş hesaplama... SGK'nın resmi sitesinde yer alan sayfada emekliler ve memurlar zam sonrası maaşlarının ne kadar olduğunu hesaplayabiliyor. Kişilerin e-devlet şifreleri olmaması ya da e-devlet harici ne zaman emekli olurum sorgusu yapabilmeleri SGK'nın kendi internet sistemi üzerinden de mümkündür.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ