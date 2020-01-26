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  • 26.01.2020 14:21
  • Son Güncelleme: 26.01.2020 14:32

lı maaşlar... Maaş farkları yattı mı, ne kadar yatacak?

Milyonlarca emeklinin gözü lı maaşlara çevrilmiş durumda. Bu bağlamda SSK, ve Bağ-Kur farkları oldukça yakından takip ediliyor. Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Tüm emeklilerin maaşı değişti. 3 Ocak'ta zam oranlarının ortaya çıkmasının ardından, sıra ödemelere geldi. Memur ve emeklinin zammı ve alacağı fark 3 Ocak'ta belli olmuştu. SSK emeklileri zamlı maaşlarını 'a kadar çekecek, Bağkur emeklilerine ise 25 ila 28 Ocak arasında yeni maaşlar ödenecek. Emeklilere zamlı maaş ödemeleri, bu hafta başlıyor. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre emekli maaş farkı ödeme tarihleri...

Zamlı maaşlar... Maaş farkları yattı mı, ne kadar yatacak?

2020 yılında emeklilere yapılan zam sonrası ödemelerin ve maaş farklarının ne zaman yapılacağı araştırılıyordu. Merakla beklenen emekli maaş farklarının tarihi açıklandı. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ödemeler ile ilgili detayları yazımızda derledik. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Memurlar her ayın 15'inde maaşını çekiyor ve zamlı maaşlar 15 Ocak'ta hesaplara yattı. Fakat memurlar, 15 Aralık 2019'da 15 Aralık 2019 ila 14 Ocak 2020 arasındaki maaşını peşin almıştı. Bu durumda 2020 için 14 günlük zamlı maaş farkı yansıtılmadı. Peki SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaş farkları yattı mı, ne kadar yatacak?

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