2020 yılında emeklilere yapılan zam sonrası ödemelerin ve maaş farklarının ne zaman yapılacağı araştırılıyordu. Merakla beklenen emekli maaş farklarının tarihi açıklandı. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ödemeler ile ilgili detayları yazımızda derledik. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Memurlar her ayın 15'inde maaşını çekiyor ve zamlı maaşlar 15 Ocak'ta hesaplara yattı. Fakat memurlar, 15 Aralık 2019'da 15 Aralık 2019 ila 14 Ocak 2020 arasındaki maaşını peşin almıştı. Bu durumda 2020 için 14 günlük zamlı maaş farkı yansıtılmadı. Peki SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaş farkları yattı mı, ne kadar yatacak?

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