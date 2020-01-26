TC kimlik no ile SSK SGK borç gün sorgulama ekranı sayfamızda. Milyonlarca sigortalının merak ettiği konulardan birisi de SSK gün sorgulamasının nasıl yapılacağı oluyor. 4A, 4B ve 4C olarak üçe ayrılan sigortalıların hepsinin yararlanabileceği SSK gün sorgulama sistemine ise e-Devlet üzerinden ulaşabiliyor. İşte, SSK gün sorgulama ekranı 2020! SSK borç sorgulama! 4A SGK hizmet dökümü yani SSK prim sorgulama ile sizde hangi tarihler arasında, ne kadar prim yatırıldığını SSK hizmet dökümünüz ile yani prim sorgulaması yaparak öğrenebilirsiniz. Nerelerde çalıştığınızı, ne kadar süreyle çalıştığınızı, kaç firma değiştirdiğinizi, her firmadan ne kadar prim yatırıldığını öğrenebilirsiniz.

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