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  • 26.01.2020 13:38
  • Son Güncelleme: 26.01.2020 13:55

27 Ocak Meclis gündemi: Af, , , ve ...

Milyonların gözü Meclis'e çevrilmiş durumda. , , , ve işçi açıklaması dört gözle bekleniyor. İşte detaylar ve ek gösterge, af, nafaka, EYT, taşeron konusunda son haberler. 3600 ek gösterge hakkında geçtiğimiz gün konuşan Çalışma Bakanı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü, elbette yerine getirilecek" dedi. Ancak Ocak ayında ek gösterge düzenlemesinin meclis genel kuruluna gelmesi beklenmiyor. Peki EYT, sözleşmeli personele kadro, taşeron işçi, af, nafaka, ek gösterge çıktı mı, son durum Meclis'e geldi mi? Detaylar takvim.com.tr'de

27 Ocak Meclis gündemi: Af, EYT, 3600 ek gösterge, nafaka ve taşeron...

Milyonlar önemli yasalar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özellikle milyonların beklediği mahkumlara Af, EYT, 3600 ek gösterge, nafaka ve taşeron işçi yasaları ile ilgili gelişmeler yakından takip edildi. Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesinin ise bu hafta gündeme gelmesi beklenmiyor. Öte yandan nafaka düzenlemesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Nafaka düzenlemesi çalışmalarının sona ermesinin ardından meclis gündemine gelecek.. Detaylar takvim.com.tr'de

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HaberlerEkonomi Haberleri27 Ocak Meclis gündemi: Af, EYT, 3600 ek gösterge, nafaka ve taşeron...
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