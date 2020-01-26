Milyonlar önemli yasalar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özellikle milyonların beklediği mahkumlara Af, EYT, 3600 ek gösterge, nafaka ve taşeron işçi yasaları ile ilgili gelişmeler yakından takip edildi. Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesinin ise bu hafta gündeme gelmesi beklenmiyor. Öte yandan nafaka düzenlemesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Nafaka düzenlemesi çalışmalarının sona ermesinin ardından meclis gündemine gelecek.. Detaylar takvim.com.tr'de

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