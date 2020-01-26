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  • 26.01.2020 17:38
  • Son Güncelleme: 26.01.2020 17:40

26 Ocak ye ek ödeme ve zam var mı? ’lere taşeron kadrosu geçişi nasıl yapılacak?

2020 yılı başvurusu oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda haberimizde binlerce kişinin merak ettiği noktalara değindik. KİT işçileri için kadroya geçerken aranacak şartlar belli oldu. Başvuru yapacak olan adayların 375 sayılı 23. Maddedeki esaslar dikkate alınacak. KİT’ler açık bulunan kadro adedince sınav yapacak. 2020 yılına ait genel yatırım ve finansman programında yer alan ayrıntılara göre 2 yıl kesintisiz çalışma şartları da aranacak. Kurumlarda istihdam edilen ve taşeron statüde bulunan yaklaşık 80 bin kişi 4/d statüsünde sürekli işçi kadrosu beklemekte. Peki, KİT işçisi 2020 taşeron kadrosu başvuru şartları neler?

2020 yılında KİT’lere taşeron kadrosu geçişi nasıl yapılacak?

KİT işçisi 2020 taşeron kadrosu başvuruları merak ediliyor. Kadroya geçiş umudunu sürdüren 80 bin kit işçisi bulunuyor. KİT kanunu hükmünce görevlerini sürdüren, Tedaş, Et ve Süt Kurumu, Eti Maden İşletmesi, Devlet Malzeme Ofisi, Çay işletmeler, Makine Kimya Endüstrisi, Toprak Mahsulleri Ofisi, TCDD, TKİ, Türkiye Petrolleri, TTK kurumlarında istihdam edilen ve taşeron statüde bulunan yaklaşık 80 bin kişi 4/d statüsünde sürekli işçi kadrosu beklemekte. Peki, KİT işçisi 2020 taşeron kadrosu başvuru şartları neler? İşte detaylar takvim.com.tr'de

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