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  • 26.01.2020 17:03
  • Son Güncelleme: 26.01.2020 17:05

ne oldu? Bakan'dan açıklaması gelmişti

26 Ocak son dakika gelişmeleri EYT bekleyenler tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda EYT'de son durum ne? sorusu gözü kulağı gelecek haberde olan vatandaşlar tarafından soruluyor. EYT siyaset sahnesinde son dönemin en çok konuşulan gündemleri arasında yer alıyor. Erdoğan başta olmak üzere pek çok siyasi isim ve hükümet yetkilisi dönem dönem EYT ile ilgili sorulan sorulara yanıt veriyor. EYT kanunun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor. Peki EYT 2020'de çıkacak mı yeni haber geldi.

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası ne oldu?

26 Ocak EYT son dakika haberi: Emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren EYT hakkında yeni haberler var. Mevcut sistemde primini dolduran emekli adayı emeklilik yaşını beklemek zorunda. Peki 5000 günlük prim günü ödemesi yapanlar erken emekli olacak mı? İşte EYT hakkında 20 Ocak son haberleri.... Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Selçuk yaptığı açıklamada, "Emeklilikte yaşa takılanların yaş ortalamasının 43-47 olduğunu söyleyen Selçuk, "Bunların yüzde 80-90'ı da çalışmaya devam ediyor'' dedi.

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