Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan binlerce işçi tediye ödemeleri hakkında araştırma yapıyor. Özellikle Ocak ayının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde tediye ödeme tarihleri hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Ayrıca 4D'li Taşeron işçi statüsünde olanlar haklarında yapılacak olan düzenlemeleri merakla bekliyorlar. Taşeron olarak başlayıp kadroya geçen işçilerin maaşlarında ne kadar artış olacak? Ek zam, yüzdelik dilim, ikramiye ve tayin konularında merak edilen tüm soruların detayları haberimizde.

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