2020 yılı ile birlikte oldukça fazla sayıda kamu, özel ve katılım bankası konut kredisi faiz oranlarında güncelleme yaptı. Yeni kampanyaları vatandaşların kullanımına sunan bankalar, müşterilerine daha uygun oranlarda kredi sağlamaya başladılar. Takvim.com.tr ekibi olarak konut kredisi faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmelerini sunuyoruz. Kamu bankası olarak bankacılık sektöründe faaliyetlerini sürdüren Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank faiz indirimi kampanyalarıyla vatandaşların dikkatini çekiyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank sıfır konutlar için verilen konut kredilerinde faiz oranları 0,79 olarak açıklanmıştı.

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