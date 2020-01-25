Eskileri atma yeniden tasarla! Evde var fikir

MERDİVENLERİ DEKORASYONDA KULLANIN
Eski merdiveninizi istediğiniz renge boyayın. Ayaklarına kestirdiğiniz ahşap ya da mermer parçalarını yerleştirin. Evinizin istediğiniz yerine yerleştirin. Üzerine de ister kitaplarınızı ister biblolarınızı ister hatıra eşyalarınızı koyun. Hem işlevsel olacak hem de tasarımıyla dikkatleri üzerine çekecek...
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