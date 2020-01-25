Eskileri atma yeniden tasarla! Evde var fikir Tüm dünyada geri dönüşüm akımı yaşanıyor. Eski eşyalar tasarımlarda kullanılıyor, evler dekore ediliyor. Siz de evinizde bulunan eskimiş ya da kullanmadığınız eşyalarla dekorasyon yapabilirsiniz. TAKVİM, evde yapabileceğiniz birkaç 'kendin yap' fikrini sizler için derledi...







MERDİVENLERİ DEKORASYONDA KULLANIN

Eski merdiveninizi istediğiniz renge boyayın. Ayaklarına kestirdiğiniz ahşap ya da mermer parçalarını yerleştirin. Evinizin istediğiniz yerine yerleştirin. Üzerine de ister kitaplarınızı ister biblolarınızı ister hatıra eşyalarınızı koyun. Hem işlevsel olacak hem de tasarımıyla dikkatleri üzerine çekecek...

Eski merdiveninizi istediğiniz renge boyayın. Ayaklarına kestirdiğiniz ahşap ya da mermer parçalarını yerleştirin. Evinizin istediğiniz yerine yerleştirin. Üzerine de ister kitaplarınızı ister biblolarınızı ister hatıra eşyalarınızı koyun. Hem işlevsel olacak hem de tasarımıyla dikkatleri üzerine çekecek... HABERİN DEVAMI

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