Emeklilik yaşının yükseltildiği ülkemizde vatandaşlar yeni emeklilik yaşını hem erkekler hem de kadınlar için yüksek buluyor. Vatandaş bu konuda yeni düzenleme talep ediyor. Devlet sigortası Avrupa ülkelerinin seviyesine çekiliyor. Aynı zamanda vatandaşlar emeklilik yaşının düşürülmesini talep ediyor. Türkiye gazetesindeki habere göre, bazı AK Parti'li milletvekillerinin bir kısmının yeşil ışık yaktığı düzenleme, 2,3 milyon kişiyi ilgilendiriyor ve ilk etapta 450 bin kişi emekli olacak.

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