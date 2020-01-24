Esnafa kıdem tazminatı!

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Esnaf Ahilik Sandığı'nda değişiklik istediklerini söyledi. Palandöken, şöyle konuştu: "Esnaftan yüzde 1 prim kesilmesini, devletin de yüzde 2 katkı sağlamasını istiyoruz. Şu anki sandık işsizlik durumunda 10 aya kadar maaş ödenmesini öngörüyor. Sandıkta biriken paranın, bir nevi işçilerin kıdem tazminatı gibi emekli olana ödenmesini istiyoruz."
- Ekonomi
- 24.01.2020
- Gazete
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