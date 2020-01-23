Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikaları Kurulu'nun son 5 toplantısından faiz indirimi kararı çıktı. Bu gelişmelerle birlikte politika faizi yüzde 11.25 seviyesine gerilerken, TL'nin reel getirisi eksi yüzde 0,59'a indi. Yapılan son güncellemenin ardından en yüksek faiz veren banka Fibabank oldu. Fibabank vadeli mevduat faizi yüzde 12,50'ye yükseldi. Vadeli mevduat hesabı: Belirli bir süre için ve bir karşılık bekleyerek açılan hesaptır. Mevduat bankaları paranın bankada tutulacağı süreye göre hesaptaki paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir.

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