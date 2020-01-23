Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 23.01.2020 10:58
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 11:08

: Memur emeklisi maaş farkı ne kadar, bugün yattı mı? İşte emekli maaşı ödeme tarihi...

haberleri: Aile, Çalışma ve , memur emeklilerinin maaş farklarının bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını bildirdi. Bakan Selçuk, emeklilerine aylıklarının 'a kadar, Bağ-Kur emeklilerine ise 25 ila 'ta ödeneceğini açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artış gösterdi. Bu oran yüzde 6,45 olarak belirlendi. Peki, Emekli maaş zam farkları ne zaman yatırılacak? İşte o tarihler... 4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir.

Memur emeklisi maaş farkı ne kadar, bugün yattı mı?

Son dakika haberleri: Ocak ayının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde emekli vatandaşların zam farkları hakkındaki araştırmaları yoğunluk kazandı. 3 Ocak'ta TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla emekli ve memur emeklisine yapılacak zam oranı netlik kazanmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını bildirdi. Bakan Selçuk, SSK emeklilerine aylıklarının 26 Ocak'a kadar, Bağ-Kur emeklilerine ise 25 ila 28 Ocak'ta ödeneceğini açıkladı. Rakamların duyurulmasıyla birlikte gözler yeni yılın ilk altı ayında emekli vatandaşlara yatırılacak olan zamlı maaşların ödeneceği tarihe çevrildi. İşte 2020 tahsis numarasına göre ödeme tarihleri...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Memur emeklisi maaş farkı ne kadar, bugün yattı mı? İşte emekli maaşı ödeme tarihi...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri