Son dakika haberleri: Ocak ayının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde emekli vatandaşların zam farkları hakkındaki araştırmaları yoğunluk kazandı. 3 Ocak'ta TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla emekli ve memur emeklisine yapılacak zam oranı netlik kazanmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını bildirdi. Bakan Selçuk, SSK emeklilerine aylıklarının 26 Ocak'a kadar, Bağ-Kur emeklilerine ise 25 ila 28 Ocak'ta ödeneceğini açıkladı. Rakamların duyurulmasıyla birlikte gözler yeni yılın ilk altı ayında emekli vatandaşlara yatırılacak olan zamlı maaşların ödeneceği tarihe çevrildi. İşte 2020 tahsis numarasına göre ödeme tarihleri...

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