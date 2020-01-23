Noterde kartlı ödeme 3 Şubat’ta başlıyor Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Vatandaşımıza noterlik işlemlerinde ödeme kolaylığı ve güvenlik sağlayacak olan 'Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi' ve 'Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi' uygulamalarına 3 Şubat'tan itibaren başlamış olacağız" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Vatandaşımıza noterlik işlemlerinde ödeme kolaylığı ve güvenlik sağlayacak olan 'Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi' ve 'Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi' uygulamalarına 3 Şubat'tan itibaren başlamış olacağız" dedi. Vatandaşların noterde işlemini ister nakit ister kredi kartı ister banka kartı ile yapabileceğini belirten Gül, "İşlemler güvenli biçimde halledilecek" diye konuştu. TÜM MANŞETLER