Marka başvurusu 134 bini geçti Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Türk Patent ve Marka Kurumu'na geçen yıl 8 bin 126 yerli patent, 2 bin 906 yerli faydalı model ve 119 bin 412'si yerli olmak üzere toplam 134 bin 353 marka başvurusu gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Bu veriler ülkemizin sınai mülkiyet alanında büyük ilerleme kaydettiğine işaret ediyor."

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Türk Patent ve Marka Kurumu'na geçen yıl 8 bin 126 yerli patent, 2 bin 906 yerli faydalı model ve 119 bin 412'si yerli olmak üzere toplam 134 bin 353 marka başvurusu gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Bu veriler ülkemizin sınai mülkiyet alanında büyük ilerleme kaydettiğine işaret ediyor." TÜM MANŞETLER