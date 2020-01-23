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Marka başvurusu 134 bini geçti

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Türk Patent ve Marka Kurumu'na geçen yıl 8 bin 126 yerli patent, 2 bin 906 yerli faydalı model ve 119 bin 412'si yerli olmak üzere toplam 134 bin 353 marka başvurusu gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Bu veriler ülkemizin sınai mülkiyet alanında büyük ilerleme kaydettiğine işaret ediyor."

Marka başvurusu 134 bini geçti
Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Türk Patent ve Marka Kurumu'na geçen yıl 8 bin 126 yerli patent, 2 bin 906 yerli faydalı model ve 119 bin 412'si yerli olmak üzere toplam 134 bin 353 marka başvurusu gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Bu veriler ülkemizin sınai mülkiyet alanında büyük ilerleme kaydettiğine işaret ediyor."

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