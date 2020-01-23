Lastik-pil için de beyanname olacak Şirketler, poşetin ardından, lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya gibi ürünler için de geri kazanım katılım payı beyannamesi verecek. Poşet için adet başına 15 kuruş olan geri kazanım katılım payı tutarı; lastikler için türüne göre adet başına 2-10 lira, akümülatörler için kilogram başına 5-50 kuruş, piller için kilogram başına 2-15 lira olarak belirlendi.

Şirketler, poşetin ardından, lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya gibi ürünler için de geri kazanım katılım payı beyannamesi verecek. Poşet için adet başına 15 kuruş olan geri kazanım katılım payı tutarı; lastikler için türüne göre adet başına 2-10 lira, akümülatörler için kilogram başına 5-50 kuruş, piller için kilogram başına 2-15 lira olarak belirlendi. TÜM MANŞETLER