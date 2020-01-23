Her öğrenciye 550 TL Yaklaşık 1.6 milyon kişiye kredi ve burs verdiklerini belirten KYK Genel Müdürü Er, ‘Bütün öğrencilerin kredi imkanı var. Başvuru kolay. Her ay 550 lira yatırılıyor’ dedi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er, 2020 yılı itibarıyla 600 bin civarında öğrenciye yurtlarda ev sahipliği yaptıklarını, burs ve kredi imkanı sağlananların sayısının 1 milyon 584 bine ulaştığını bildirdi. KYK'nın 81 ilde açtığı yurtlarla öğrencilerin yanında olduğunu vurgulayan Er, "Şu anda yurt kapasitemiz 677 bine tekabül ediyor. Doluluk oranımız yüzde 90'ın üzerinde. Kayıtlı öğrenci sayımız 600 bin civarında. Bu yıl bize 424 bin öğrencimiz başvuruda bulundu. Bunlardan 353 bini yerleştirildi" dedi. 1 milyon 584 bin kişiye kredi ve burs verdiklerini belirten Er, "Öğrenciler internet üzerinden taahhütnameyi onaylayarak kredi alabiliyor. Her ay 550'şer lira yatırılıyor" diye konuştu.