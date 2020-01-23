Bekçiler kimlik soracak AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilecek.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilecek. Bekçiler, görev bölgesi ve çalışma saatleri ile sınırlı olmak kaydıyla kişileri ve araçları; bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek, suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek, mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek amacıyla durdurabilecek. Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip bulunacak, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olacak.