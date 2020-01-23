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  • 23.01.2020 11:58
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 11:58

Almayı unutmayın! Kimse bilmiyor! , , cenaze, ne kadar, alma şartları nedir?

2020'de engelli maaşı, , cenaze, gibi ödemeleri almayı unutmayın! Devlet, farklı isimler altında karşılıksız ödeme yapıyor. Bu ödemelerden çoğu kişi haberdar değil. Bazılarında zaman aşımı süresi bulunuyor. Üstelik bu yıl hepsi zamlı. Sosyal Güvenlik Kurumu () tarafından milyonlarca vatandaşa; cenaze yardımı, çeyiz yardımı, rapor parası, emzirme ödeneği, doğum parası, yaşı doldurmasına rağmen emeklilik için gerekli prim gününü tamamlayamayan sigortalılara toplu geri ödeme gibi ödemeler yapılıyor. Detaylar takvim.com.tr'de

Bu ödemelerden çoğu kişinin haberi yok! 2020'de almayı unutmayın!

SGK tarafından milyonlarca vatandaşa 'özel' ödemeler yapıyor. Bunlar arasında cenaze yardımı, çeyiz parası, rapor parası, emzirme ödeneği ve doğum parası gibi ödemeler yer alıyor. Birçok kişi ise bu ödemelerden haberdar olmadığı için başvurmuyor. 2019 yılı bitmeden bu ödemeleri almayı unutmayın. Peki, SGK özel ödemeleri nasıl alınır? Yapılan ödemeler Ocak itibarıyla SGK Yönetim Kurulu bir önceki yılın enflasyonuna göre belirliyor. Örnek vermek gerekirse; Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. Detaylar takvim.com.tr'de

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