SGK tarafından milyonlarca vatandaşa 'özel' ödemeler yapıyor. Bunlar arasında cenaze yardımı, çeyiz parası, rapor parası, emzirme ödeneği ve doğum parası gibi ödemeler yer alıyor. Birçok kişi ise bu ödemelerden haberdar olmadığı için başvurmuyor. 2019 yılı bitmeden bu ödemeleri almayı unutmayın. Peki, SGK özel ödemeleri nasıl alınır? Yapılan ödemeler Ocak itibarıyla SGK Yönetim Kurulu bir önceki yılın enflasyonuna göre belirliyor. Örnek vermek gerekirse; Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. Detaylar takvim.com.tr'de

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