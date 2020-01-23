Devlet tarafından engelli vatandaşlara ödenen 2022 yani engelli maaşları Şubat ayında zamlı yatacak. Peki 2022 maaşları ne kadar olacak, şubat ayında hangi günler yatacak? Bu arada 65 yaşını doldurmuş yoksul vatandaşlara bağlanan aylık 637 liradan 672 liraya çıktı. 65 yaş aylığından yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelir veya aylık alınmaması, nafaka bağlanmamış olması veya nafaka bağlanması mümkün olmaması gerekiyor. Peki 2022 ve engelli maaş ödemesi Şubat ayında ne zaman yatacak? 65 yaş maaşı nedir 2020 65 yaş maaşı alma şartları neler? Detaylar takvim.com.tr'de

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