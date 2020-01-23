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  • 23.01.2020 12:55
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 13:04

6 cazip şartlarda sıfır li kredi veriyor! İşte tüm detaylar

2020 yılında konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi alma isteyen vatandaşlar siz kredi seçeneklerini merak ediyor. Bu bağlamda ülkemizde faizsiz olarak kredi veren 5 yı derledik. Bunlar, katılım bankası, Kuveyt Türk Katlım Bankası, , , Vakıf katılım bankası ve Emlak katılım bankası'dır. 2020 yılında tamamen faizsiz olarak 1.000 liradan başlayıp 10.000 liraya kadar 60 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenlerin iki ana nedeni vardır, bunlardan ilki İslami şartlara uygun olup helal yollardan ihtiyaçlarını karşılamak, bir diğeri ise kuşkusuz bankalara herhangi bir aldıkları para için bedel ödememektir.

6 banka cazip şartlarda sıfır faizli kredi veriyor! İşte tüm detaylar

2020 faizsiz kredi: 2020 yılında faizsiz kredi veren bankalar hangileri? Faizsiz kredi veren katılım bankalarına bir yenisi daha eklendi siz de Faizsiz konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi kullanmak ve uygun kar payı oranlarıyla başvuru yapmak istiyorsanız, öncelikle bu sayfada yer alan bankaların kredi şartlarını ve detaylarını öğrenebilir ve en uygun kar payı oranlarıyla kredinizi çekebilirsiniz. Faizsiz kredi, banka veya finans kuruluşlarının verdiği kredilerin geri ödemesinde faiz işletilmeden verilen paranın aynı şekilde geri alınmasıdır.

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