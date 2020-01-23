2020 faizsiz kredi: 2020 yılında faizsiz kredi veren bankalar hangileri? Faizsiz kredi veren katılım bankalarına bir yenisi daha eklendi siz de Faizsiz konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi kullanmak ve uygun kar payı oranlarıyla başvuru yapmak istiyorsanız, öncelikle bu sayfada yer alan bankaların kredi şartlarını ve detaylarını öğrenebilir ve en uygun kar payı oranlarıyla kredinizi çekebilirsiniz. Faizsiz kredi, banka veya finans kuruluşlarının verdiği kredilerin geri ödemesinde faiz işletilmeden verilen paranın aynı şekilde geri alınmasıdır.

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