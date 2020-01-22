Taşerondan kadroya geçen işçilerin yüzdelik dilimleri ödenmemişti. Yeni yayınlanan işçi ilanında bu yüzdelik dilimlerin verildi görüldü. Daha önce taşeronda çalışan işçilere yüzdelik dilim üzerinden maaş ödemesi yapılıyordu. Fakat taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçtikten sonra bu oranlar ödenmedi ve yılda 2 defa olmak şartıyla 4+4 zam verildi. Alınacak işçiler 4/D statüsünde istihdam edilecek. Bu tabloya baktığımızda taşeron işçilere verilmeyen asgari ücretin yüzdelik fazlalarının 4/D'li işçilere verildiği görülüyor.

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