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  • 22.01.2020 16:28
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 17:03

İşçi maaşlarına verilmeyen , 4/D'li iş ilanında yer aldı!

4/D'li maaşlarına verilmeyen ve ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Sürekli işçilerin maaş larına yönelik mahkemeden bazı kararlar çıktı. Çeşitli şehirlerde farklı kurumlarda çalışan taşeron işçilere yönelik alınan bu kararlarda işçilerin maaşları artırıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yeni yayımlanan 4/D 'li işçi alımı ilanında yüzdelik dilim detayı dikkatleri çekti. Yayımlanan ilanda güvenlik, temizlik görevlisi ve işçi alınacağına yer verildi. şartı olmadan yapılan personel alımında işçilere yüzdelik dilim ödeneceğine yer verildi. İşte yüzdelik dilim ve ek ödeme gelişmeleri...

İşçi maaşlarına verilmeyen yüzdelik dilim, 4/D'li iş ilanında yer aldı!

Taşerondan kadroya geçen işçilerin yüzdelik dilimleri ödenmemişti. Yeni yayınlanan işçi ilanında bu yüzdelik dilimlerin verildi görüldü. Daha önce taşeronda çalışan işçilere yüzdelik dilim üzerinden maaş ödemesi yapılıyordu. Fakat taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçtikten sonra bu oranlar ödenmedi ve yılda 2 defa olmak şartıyla 4+4 zam verildi. Alınacak işçiler 4/D statüsünde istihdam edilecek. Bu tabloya baktığımızda taşeron işçilere verilmeyen asgari ücretin yüzdelik fazlalarının 4/D'li işçilere verildiği görülüyor.

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