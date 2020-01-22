Yemek-yol parası sözleşmeye bağlı

100'e yakın çalışanın olduğu bir firmada üretim bölümünde çalışıyorum. İşyerinde yemekhane yok. İşverenimizin bize yemek vermesi ya da yemek parası ödemesi zorunluluğu yok mu? Biz işverenimizden bu parayı talep edebilir miyiz? (İsmi saklı)
İş Kanunumuz'da yemek verilmesi ya da parasının ödenmesi, ulaşım için servis sağlanması, yol parası ödenmesi gibi bir düzenleme bulunmuyor. Bu tür ödemeler ya da sosyal haklar, iş sözleşmesi ile belirleniyor. Eğer iş sözleşmenizde varsa ve uygulanmıyorsa, çalışanların haklı fesih ile tazminat hakları da oluyor. Bu yüzden öncelikle iş sözleşmenizi incelemeniz ya da işe yeni başlayacak olanların bunları talep ettiğinde sözleşmeye yazdırması gerekiyor.
8 aydır çalışıyordum. Beni sebepsiz yere işten çıkarttılar. Tazminat alamayacağımı söylediler. Hiçbir hakkım bulunmuyor mu? RAFET CANLI
Yasalarımıza göre bir çalışanın kıdem tazminatı hakkını kazanabilmesi için aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekiyor. Dolayısıyla sizin 8 aylık çalışmanızın karşılığında bir tazminat ödenmemesi doğru. Ancak bu başka haklarınız olmaması anlamına gelmez.
● Öncelikle maaş, mesai gibi alacaklarınız varsa, bunların ödenmesi gerekiyor.
● Eğer ihbar süresine uyulmadan çıkışınız verilmişse, 4 haftalık ihbar tazminatınızın ödenmesi gerekiyor.
● Eğer süreli bir sözleşmeniz varsa, işyerinizde en az 30 işçi çalışıyorsa ve işten çıkartıldığınızın tebliğinden sonra 1 ay geçmemişse işe geri dönüş davası açma hakkınız da bulunuyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
İş Kanunumuz'da yemek verilmesi ya da parasının ödenmesi, ulaşım için servis sağlanması, yol parası ödenmesi gibi bir düzenleme bulunmuyor. Bu tür ödemeler ya da sosyal haklar, iş sözleşmesi ile belirleniyor. Eğer iş sözleşmenizde varsa ve uygulanmıyorsa, çalışanların haklı fesih ile tazminat hakları da oluyor. Bu yüzden öncelikle iş sözleşmenizi incelemeniz ya da işe yeni başlayacak olanların bunları talep ettiğinde sözleşmeye yazdırması gerekiyor.
8 aydır çalışıyordum. Beni sebepsiz yere işten çıkarttılar. Tazminat alamayacağımı söylediler. Hiçbir hakkım bulunmuyor mu? RAFET CANLI
Yasalarımıza göre bir çalışanın kıdem tazminatı hakkını kazanabilmesi için aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekiyor. Dolayısıyla sizin 8 aylık çalışmanızın karşılığında bir tazminat ödenmemesi doğru. Ancak bu başka haklarınız olmaması anlamına gelmez.
● Öncelikle maaş, mesai gibi alacaklarınız varsa, bunların ödenmesi gerekiyor.
● Eğer ihbar süresine uyulmadan çıkışınız verilmişse, 4 haftalık ihbar tazminatınızın ödenmesi gerekiyor.
● Eğer süreli bir sözleşmeniz varsa, işyerinizde en az 30 işçi çalışıyorsa ve işten çıkartıldığınızın tebliğinden sonra 1 ay geçmemişse işe geri dönüş davası açma hakkınız da bulunuyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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