Devletten SGK SSK ve Bağkur'lu olmayana büyük müjde geldi! Devlet muhtaç ve geliri olmayan vatandaşlara çeşitli yardımlara bulunmaktadır. Bu yardımlar gıda, para ve kıyafet gibi çeşitli yardımlardır. Fakirlik maaşı almak için bazı şartlar bulunmaktadır. Devletten ayda 601 lira alabilirsiniz. Şartlar ve detayları haberimizde verdik. Prim ve yıl şartını dolduramayan ya da çalışma imkanı bulamayanlar için devlet maaş imkanı sunuyor. Gelire bakılarak verilen bu maaşı almak eskisine göre daha kolay. Aylık 601,57 lira veriliyor. Peki geliri olmayana devletten ayda 600 lira üzeri maaş alma başvuru şartları nedir?

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