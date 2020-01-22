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Sömestr tatili otel fiyatlarını uçurdu! 3 bin liraya kadar çıkıyor...

Sömestr tatilinde talebin yüksek olması, kayak merkezlerinde otel fiyatlarını uçurdu. Yurt içi fiyatlar, solladı. 3 bin liraya kadar çıkıyor.

Kâr tatili!
16 günlük sömestr tatili turizmi coşturdu. Tatil döneminde en çok talep kayak merkezlerine gelirken, yoğun ilgi karşısında fiyatlar uçtu. Yurt içi kayak tatili, solladı. Otellerin büyük bölümü tamamen dolarken, yer kalanlarda da hem 2 ya da 3 günün altında rezervasyon kabul edilmiyor hem de dudak uçuklatan fiyatlar talep ediliyor. 3 günlük kayak tatili 21 bin liraya varan fiyatlara patlıyor. Aynı tarihlerde hemen yakınımızdaki 'ın ünlü kayak merkezi Bansko'yu seçenler ise çok daha ucuza tatil yapabiliyor. 3 günlük oda fiyatı, yemekler hariç 667 ile 2 bin 936 lira arasında.





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