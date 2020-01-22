16 günlük sömestr tatili turizmi coşturdu. Tatil döneminde en çok talep kayak merkezlerine gelirken, yoğun ilgi karşısında fiyatlar uçtu. Yurt içi kayak tatili, yurt dışını solladı. Otellerin büyük bölümü tamamen dolarken, yer kalanlarda da hem 2 ya da 3 günün altında rezervasyon kabul edilmiyor hem de dudak uçuklatan fiyatlar talep ediliyor. Ailece 3 günlük kayak tatili 21 bin liraya varan fiyatlara patlıyor. Aynı tarihlerde hemen yakınımızdaki Bulgaristan'ın ünlü kayak merkezi Bansko'yu seçenler ise çok daha ucuza tatil yapabiliyor. 3 günlük oda fiyatı, yemekler hariç 667 ile 2 bin 936 lira arasında.
- Ekonomi
- 22.01.2020
- Gazete
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