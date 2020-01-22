Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 22.01.2020 10:32
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 10:33

Alkol ve sigaraya mı yapılacak? 'de yayımlandı

'de bir tebliğ yayımlandı. Yayımlanan tebliğ ile tütün, alkol ve nargilenin toptan ve perakende satış belgelerinin alımı ve yenilenmelerine geldiği bildirildi. Yapılan zamlar, alkol ve sigara fiyatlarına zam olarak yansıyacak gibi duruyor. 2020 yılında ise sigara fiyatlarına düzenleme geleceği iddia edilmişti. Peki 2020'de sigaraya zam yapılacak mı? Sigara tiryakileri bu sorulara yanıt arıyor. 2020 yılında sigaraya zam gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Sigaraya zam konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. gelirse detaylar takvim.com.tr'de

Alkol ve sigaraya zammı yapılacak?

Sigara zammı ile ilgili haberler gündemdeki yerini koruyor. Sosyal medya üzerinden paylaşılan Ocak ayı sigara fiyat listesine göre sigaraya zam geleceği iddia edildi. Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan son zamlardan sonra yeni bir zam daha gelip gelmeyeceği büyük merak konusu oldu. Konuyla ilgili gözler sigara şirketlerine çevrildi. Bu anlamda Sigara zammı yapıldı mı? 2020 yılı zamlı sigara fiyatları doğru mu? Sigaraya kaç TL zam yapılacak? Gibi sorular şimdiden sorulmaya başlandı. Sigaraya geçtiğimiz aylarda zam gelmişti. Bazı sigara markalarına 3 TL zam yapılmıştı. Peki Sigaraya 2020'de zam gelecek mi? İşte güncel sigara fiyat listesi...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAlkol ve sigaraya zammı yapılacak? Resmi Gazete'de yayımlandı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri