Michelin yıldızlı çıkarma

Pierre Gagnaire, Micheal Bras ve Gordon Ramsay gibi şeflerin yanında yetişen ve restoran dünyasının altın madalyası Michelin yıldızına sahip olan şef Michael Riemenschneider artık Türkiye'de. 15 yaşından beri yemek pişiren, mutfağı ikinci evi gibi gören Alman asıllı Riemenschneider, Karaköy, Levazım ve Bodrum'da restoran açmaya hazırlanıyor.
- Ekonomi
- 22.01.2020
- Gazete
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