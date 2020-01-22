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Michelin yıldızlı çıkarma

 , ve gibi şeflerin yanında yetişen ve restoran dünyasının sahip olan şef artık 'de. beri yemek pişiren, mutfağı ikinci evi gibi gören asıllı Riemenschneider, Karaköy, ve 'da restoran açmaya hazırlanıyor.

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