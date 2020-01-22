0.79, 0.95 ve 0.94 kredi veren bankalar hangileri? Bankaların en uygun kredi faiz oranları 2020 yılında anlık değişiyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz indirimi öncülüğünde başlayan faiz indirimi kampanyalarına özel bankalar da katıldı. En uygun kredi faiz oranlarında 0.49 oranı görülürken, en uygun ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi veren banka ve hesaplama 2020 bilgileri her geçen gün güncelleniyor. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir.

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