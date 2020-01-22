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Araçların % 89’u ihraç edildi

Türk imalat sanayisinin merkez üssü Kocaeli'de geçen yıl üretim bandından çıkarılan her 100 araçtan 89'unun varış noktası yurt dışı lokasyonlar oldu. Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen 569 bin 567 aracın 510 bin 250'si ihraç edildi.

Araçların % 89’u ihraç edildi
Türk imalat sanayisinin merkez üssü Kocaeli'de geçen yıl üretim bandından çıkarılan her 100 araçtan 89'unun varış noktası yurt dışı lokasyonlar oldu. Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen 569 bin 567 aracın 510 bin 250'si ihraç edildi. Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen araçların 1 milyon 252 bin 586 adedi bulan Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 40.7 oldu.

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