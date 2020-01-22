650 bin kişiyi aydınlatacak

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'nın yapımında yüzde 72'lik fiziki gerçekleşme sağlandığını belirterek, "275 metre yüksekliğe sahip olacak barajda son düzlüğe girildi" dedi. Pakdemirli, barajın tamamlanarak işletmeye alınmasıyla üretilecek enerjinin 650 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini aktardı.
- Ekonomi
- 22.01.2020
- Gazete
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