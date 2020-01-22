Bugünkü
Takvim

650 bin kişiyi aydınlatacak

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'nın yapımında yüzde 72'lik fiziki gerçekleşme sağlandığını belirterek, "275 metre yüksekliğe sahip olacak barajda son düzlüğe girildi" dedi.

650 bin kişiyi aydınlatacak
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'nın yapımında yüzde 72'lik fiziki gerçekleşme sağlandığını belirterek, "275 metre yüksekliğe sahip olacak barajda son düzlüğe girildi" dedi. Pakdemirli, barajın tamamlanarak işletmeye alınmasıyla üretilecek enerjinin 650 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini aktardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri650 bin kişiyi aydınlatacak
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri