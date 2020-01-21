Kira sözleşmesi Ocak ayında yenilenecek olan kiracılar kira zam oranlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. Tüm ev sahipleri ve kiracılar 2020 Ocak kira zammı ne zaman açıklanacak? 2020 yılı kira artış oranı ne kadar? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. 2020'nin ocak ayında kira sözleşmesi yenilecek olan kiracılara maksimum artış oranı, bir önceki ayın (aralık 2019) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanacak olan son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamına göre belli oldu.

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