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  • 21.01.2020 13:07
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 13:10

Heyecanlı bekleyiş! ları siliniyor mu? İşte son durum

2020 affı oldukça yakından takip ediliyor. Kredi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, ’nun toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesiyle tespit ediliyor. Öğrenciler ödemelerini, öğrenim süresinin bitiminden 2 yıl sonra yapmaları gerekiyor. Fakat vatandaşlar borçlarını ödeyemiyor. Bu bağlamda gözler KYK borçlarına çevrilmiş durumda. KYK borçlarının tamamının mı yoksa lerinin mi silineceği yönündeki sorular da ve Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilerle netleşmeye başlamış, KYK'da faizlerin silineceği ve işsiz gençlerin borçlarına erteleme getirileceği belirtileri gelmişti. İşte 21 Ocak 2020 en son haberleri...

KYK borçları siliniyor mu? Heyecanlı bekleyişte son durum

21 Ocak 2020 KYK borç affı çıktı mı? Milyonlarca kişinin gözü KYK borçlarına yapılacak olan affa çevrilmiş durumda. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na borcu olan milyonlarca genci doğrudan ilgilendiren süreç başlıyor. KYK borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 5 milyona ulaştı, 280 bininin banka hesaplarına haciz uygulandı. Kimi işsiz kimi ise asgari ücretli işlerde çalışan gençler, borçlarını ödemekte zorlanıyor. Peki, KYK borçları silinecek mi? Bakan Albayrak'ın 'KYK borçları hakkında çalışma yapıyoruz' açıklaması ise umutlandırdı. Gençler, borçların ya da en azından faizlerin silinmesini talep ediyorlar.

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