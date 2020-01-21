21 Ocak 2020 KYK borç affı çıktı mı? Milyonlarca kişinin gözü KYK borçlarına yapılacak olan affa çevrilmiş durumda. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na borcu olan milyonlarca genci doğrudan ilgilendiren süreç başlıyor. KYK borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 5 milyona ulaştı, 280 bininin banka hesaplarına haciz uygulandı. Kimi işsiz kimi ise asgari ücretli işlerde çalışan gençler, borçlarını ödemekte zorlanıyor. Peki, KYK borçları silinecek mi? Bakan Albayrak'ın 'KYK borçları hakkında çalışma yapıyoruz' açıklaması ise umutlandırdı. Gençler, borçların ya da en azından faizlerin silinmesini talep ediyorlar.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ