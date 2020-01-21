13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon görüşmeleri Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği arasında gelecek ay yapılacak - Emeklilere banka promosyonu verilmesinin mimarının kendileri olduğunu ifade eden Türkiye Emekliler Derneği yetkilileri, promosyon görüşmelerinde masada olmak istiyor. Şu anda en fazla promosyon ücretini veren banka TEB oldu. TEB emekli maaş promosyonu 850 TL – 1.000 TL aralığında değişiyor. Emeklilere kampanyalar adı altında, bir emekli maaş müşterisi arkadaşını getirene 100 TL nakit ödeme yapan TEB, 2020 yılında en yüksek emekli maaş promosyon ödemesini 1.100 TL'ye yükseltiyor. Peki 2020 yılı emekliye en fazla promosyon ücreti veren banka hangisi? Emekli promosyon zammı var mı?

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