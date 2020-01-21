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  • 21.01.2020 10:23
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 10:28

Dar gelirlilere elektrik desteği başvuru şartları nedir?

Dar gelirli vatandaşlarımıza güzel haber devletten geldi. Dar gelirlilere elektrik desteği uygulaması tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda 'Dar gelirliye elektrik tüketim desteği’ uygulaması 1 Mart 2019'da başlamıştı. Bu yıl da devam eden uygulama kapsamında 2 milyon 22 bin hanede, her ay ortalama 106 liraya kadar olan elektrik faturasını devlet ödeyecek. Düzenlemeden 10 milyon muhtaç aile yararlanacak. düzenli olarak aracılığıyla yapılacak. Devletten düzenli alan ihtiyaç sahipleri, PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanacak. Peki elektrik desteği ne kadar, kimler nasıl yararlanır?

Dar gelirlilere elektrik desteği başvuru şartları nedir?

Dar gelirlilere elektrik desteği başvuru şartları nedir? Sorusu bugün aratılıyor. 2.5 milyon hanede 10 milyon vatandaşın aylık elektrik faturasının 106 lirasını devlet ödüyor. Destekten kimler, nasıl faydalanabilir? İşte detayları... Türkiye'de enerjinin yüzde 22'si evlerde tüketiliyor. Bir ailenin en fazla gider kalemlerinden birini oluşturan faturalarda, başı çeken ise elektrik. Elektrik faturasını da yüzde 10-15 düşürmek mümkün. Aylık elektrik fatura tutarı 80 lira ve üzerinde olanlar (bunlara 'serbest tüketici' deniyor) elektriği istediği tedarikçi şirketten pazarlık yaparak alabilecek.

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