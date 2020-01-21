Dar gelirlilere elektrik desteği başvuru şartları nedir? Sorusu bugün aratılıyor. 2.5 milyon hanede 10 milyon vatandaşın aylık elektrik faturasının 106 lirasını devlet ödüyor. Destekten kimler, nasıl faydalanabilir? İşte detayları... Türkiye'de enerjinin yüzde 22'si evlerde tüketiliyor. Bir ailenin en fazla gider kalemlerinden birini oluşturan faturalarda, başı çeken ise elektrik. Elektrik faturasını da yüzde 10-15 düşürmek mümkün. Aylık elektrik fatura tutarı 80 lira ve üzerinde olanlar (bunlara 'serbest tüketici' deniyor) elektriği istediği tedarikçi şirketten pazarlık yaparak alabilecek.

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