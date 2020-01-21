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  • 21.01.2020 17:44
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 17:44

Fındık fiyatlarında son durum! 21 Ocak Salı il il güncel fındık fiyatları

Başkan Erdoğan'ın sezon açılmadan önce 16.50-17 TL olacağını söylemesi ile fındık alım fiyatı 16.50-17 TL olarak sabitlendi. Peki 21 Ocak Salı günü fındık fiyatları ne kadar? İşte , , , Samsun ve il il güncel fındık fiyatları... Uzmanlar, fındık fiyatının ilerleyen günlerde daha da artabileceğini tahmin ettiklerini belirtiyor. 'nin dünya üzerinde sahip olduğu matematik konum, ülkeye birçok avantaj katmıştır. Buradaki listelerde belirtilen fındık fiyatları Ordu, Giresun, , Ünye, Fatsa, Terme ve Trabzon Ticaret Borsaları tarafından duyurulan verilerle derlenmiştir. İşte 2020 yılı fındık alım fiyatları...

Fındık fiyatlarında son durum! 21 Ocak Salı il il güncel fındık fiyatları

Fındık sezonunun bitmesine rağmen fındık fiyatları hala en çok araştırılan konulardan bir tanesi. İşte 21 Ocak Salı; Giresun, Trabzon, Ordu, Samsun ve il il güncel fındık fiyatları... Ordu'da 16-17 lira arasında işlem gören fındık fiyatları, serbest piyasada 19 liraya kadar yükseldi. Bazı fındık manavları, 50 randıman kabuklu fındığı 18.5-19 liradan satın alırken, yüksek randımanlı fındıklarda ise bu rakam 20 liraya kadar ulaşabiliyor. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, dünyanın Türk fındığına ihtiyacı olduğunu belirterek, fındık fiyatlarında düşüş beklenmediğini ifade etti.

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