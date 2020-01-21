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  • 21.01.2020 16:14
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 16:18

0.49, 0.79, 0.94 oranı ile , ve Vakıfbank kredi oranları ne oldu?

0.49, 0.79, 0.94 kredi oranları olukça cazip oluyor. Merkez sı faiz indirimi sonrasında vatandaşlar ev ve araba almak için kredileri takip etmeye başladılar. Bu bağlamda , , Vakıfbank gibi kamu bankaları hem sıfır konutta hem de konutta en uygun kredi veren bankalar oldu. araç finansmanında 24 aya varan vadelerde 0,95, 24 aydan 48 aya varan vadelerde 0,98 oranıyla araç satın alma imkanı sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, ister sıfır kilometre ister ikinci el araç finansmanında avantajlı oranlarla tüketicilere araç satın alma şansı veriyor. İşte 0.49, 0.79, 0.94 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi kampanyaları takvim.com.tr'de

0.49, 0.79, 0.94 Halkbank, Ziraat, Vakıfbank kredi faiz oranları

Merkez Bankası faiz indirimi sonrasında bankalar kredi faiz oranlarını indirmeye devam ediyor. Kredi faiz oranlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Türkiye İş Bankası taşıt kredisi, konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2020 yılı konut kredisi için müjdeyi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vermişti ve 3 kamu bankasının konutta faizi 0.79'a indireceğini duyurmuştu. Konut kredisi kampanyalarında müşterilere sunulan en düşük faiz oranı Ziraat Bankası'nda bulunuyor. Ziraat Bankası, TOKİ sosyal konut projelerinden ev alan kişiler için yüzde 0.49 konut kredisi kampanyası başlattı. 0.49, 0.79, 0.94 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi kampanyaları takvim.com.tr'de

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