Erkekler askerlik borçlanması ile erken emekli oluyor! İşte detaylar!

Askerlik borçlanması sigortalı olarak çalışan erkeklere tanınan özel bir haktır. Vatani görevini yerine getirmek için işyerinden ayrılan ve bu süre içerisinde sigortalı olarak gösterilmeyen kişiler; askerlik borçlanması hakkından yararlanarak erken emekli olabiliyorlar. Peki, askerlik borçlanmasının şartları nelerdir? Ücreti ne kadardır? Erkek işçilerin askerlik görevlerini yapmak için çalışma hayatlarından ayrılmaları ve bu döneminde sigortalılık hallerinin devam etmemesi durumu emekliliğe etki eder. Bu nedenle askerlik borçlanması adı altında, askerde geçirilen günler fiili hizmet sürelerine

eklenebiliyor. Ancak sigortalı çalışanların askerlik borçlanmasından yararlanabilmeleri için bazı şartlar vardır.

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Askerlik Borçlanması Şartları Nelerdir?

Erkek çalışanların vatani görevlerini er ve erbaş olarak yapmaları gerekmektedir. Yedek subay okulunda geçen süre de askerlik borçlanmasına dahil edilebilir. Askerlik borçlanması en fazla askerlik süresi kadar yapılabilir. 1 yıl askerlik yapan bir vatandaş ister 1 yıl ister 1 ay askerlik borçlanması yapabilir. Askerlik borçlanması asgari ücrete göre belirlenir ve her yıl asgari ücretteki değişikliğe göre borçlanma miktarı da artar. Kişinin askerde olduğu dönemde işvereni tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim ödenmemiş olması gerekir. Askerlikten muaf olan erkek sigortalılar, askerlik borçlanmasında faydalanamamaktadır. Askerlik borçlanması çalışmaya başlamadan önceki yıllar için de yapılabilir. 2001 yılında çalışmaya başlayan bir kişi, eğer 2000 yılında askere gitmiş ise askerlik borçlanmasından yararlanabilir.

Askerlik Borçlanması Ücreti Ne Kadardır?

2020 yılında asgari ücrette artış olmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak askerlik borçlanmasına ilişkin tutarda düzenleme yapıldı. Askerlik borçlanması için en düşük rakam 31,39 TL olarak belirlendi. En üst limitten borçlanmak isteyen bir kişinin ise ödeyeceği prim miktarı 235,44 TL oldu.

Askerlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Askerlik borçlanması başvurusu için SGK'ya askerlik terhis belgesi ile başvurulması gerekir. Başvuru sırasında, askerlik borçlanması formunu askerlik şubesi aracılığıyla doldurması beklenir. Formda, hangi tarihler arasında askerlik yapıldığı ve askerlikten sayılmayan günlerle ilgili bilgiler yer almalıdır. Onaylanan belgeler ise çalışanların en son çalıştıkları işyerinin bağlı bulunduğu SGK Müdürlüklerine sunulur.