500 - 6367 TL arası devlet yardımı müjdesi 2020 yılında vatandaşlara geldi. Haberimizde 2020 yılında alınabilecek 8 devlet yardımını sizler için derledik. 2020 yılında çeyiz yardımı alabilirsiniz. 2020 çeyiz yardımı yetim kalan kız çocuklarına evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödenir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında bir büyük destek muhtaç engellilere yapılıyor. Ayrıca sigortalı olarak yıllarca çalışsa da emekliliğine az bir süre kala yada çalıştığı 4-5 yıl içinde işten çıkartılan kişiler SGK'dan toplu para alabiliyor

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