Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 21.01.2020 10:10
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 10:10

Bu ay alınabilecek! ında 500 6367 TL arası devlet yardımı! İşte 8 devlet yardımı fırsatı!

1000 - 6367 TL arası devlet yardımı. ında alınabilecek 8 devlet yardımını sizler için derledik. 500 TL'den 6000 TL'ye kadar devletten yardım alabiliyorsunuz. 2020'de devletten alınabilecek yardımları sizler için araştırdık. İşte 2020 devlet yardımları ve fiyatı. tarafından 2020 yılında bir büyük destek lere yapılıyor. Yüzde 40 ve üzeri engelli olup SSK güvencesi olmayan engellilere, yaşlılara, yetimlere ve muhtaç çocuklara Vakıflar Genel Müdürlüğü 818 TL ödeme yapıyor. Sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak faydalandırılıyor. Muhtaç aylığı için gelir olmama şartı aranıyor.

2020 yılında 500 - 6367 TL arası devlet yardımı!

500 - 6367 TL arası devlet yardımı müjdesi 2020 yılında vatandaşlara geldi. Haberimizde 2020 yılında alınabilecek 8 devlet yardımını sizler için derledik. 2020 yılında çeyiz yardımı alabilirsiniz. 2020 çeyiz yardımı yetim kalan kız çocuklarına evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödenir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında bir büyük destek muhtaç engellilere yapılıyor. Ayrıca sigortalı olarak yıllarca çalışsa da emekliliğine az bir süre kala yada çalıştığı 4-5 yıl içinde işten çıkartılan kişiler SGK'dan toplu para alabiliyor

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBu ay alınabilecek! 2020 yılında 500 6367 TL arası devlet yardımı! İşte 8 devlet yardımı fırsatı!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri