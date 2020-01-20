AGİ tablosuna göre kaç çocuk ile asgari ücret ne kadar oluyor?

Devlet, asgari ücrete her sene belirlenen koşullarda zam yapar. Aynı zamanda AGİ sayesinde asgari ücrete eklentiler de yapılır. Peki

AGİ ile birlikte asgari ücret ne kadar oldu? AGİ oranlarını ne belirler? Kim ne kadar AGİ ücreti alır? İşte AGİ tablosuna ve AGi'den sonra asgari ücrete eklenen miktarlara dair merak edilen bütün detaylar.. 2020 yılında asgari ücrete geçen yıla oranla enflasyon baz alınarak yüzde 15.04 zam yapıldı. Buna göre 2020 asgari ücret brüt olarak 2.943 TL olarak belirlendi. Ancak işçinin eline net ücret olarak 2.324 TL olarak geçiyor.

2020 Güncel AGİ Ne Kadar? Tüm Detaylar İçin TIKLAYINIZ!

AGİ Nedir? Asgari Ücrete Etkisi Ne Kadardır?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına bağlı olarak değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşürülür.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER;

Bekar 220.68 TL : 2.324,71 TL

Evli, eşi çalışmayan 264.82 TL: 2.368,85 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL: 2.401,96 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331.03 TL: 2.435,07 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375.17 TL: 2.479,21 TL

Evli, eşi çalışmayan, 4 çocuklu 375.17 TL: 2.479,21 TL

Evli, eşi çalışmayan, 5 çocuklu 375.17 TL: 2.479,21 TL

Evli, eşi çalışan 220.68 TL: 2.324,71 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253.79 TL: 2.357,81 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286.89 TL: 2.390,92 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331.03 TL: 2.435,07 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353.09 TL: 2.457,14 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375.17 TL: 2.479,21 TL