20 Ocak 2020 konut kredisi faiz oranları ve en uygun konut kredisi veren bankalar oldukça merak ediliyor. Kamu bankalarının başlattığı konut kredisi faiz indirimlerine özel ve katılım bankalarının da katılmasıyla birlikte 2020 yılı başında çok sayıda banka indirim kampanyalarıyla gündeme geldi. İşte 2020'de en uygun konut kredisi veren bankalar... 2020 Ocak ayı itibarıyla bankaların konut kredisi ürünlerinde uyguladığı faiz oranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kamu bankaları olarak faaliyetlerini sürdüren Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın ortaklaşa başlattığı konut kredisi kampanyasında uygulanan faiz oranları yüzde 0,79 olarak belirlenmişti. Şimdi vatandaşlar yüzde 0.78 faiz oranlı konut kredisi kampanyalarına gözünü dikti.

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