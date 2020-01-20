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  • 20.01.2020 13:51
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 14:01

2020 konut kredisi oranları! En uygun konut kredisi veren hangisi?

2020 yılı ile birlikte ler düşmeye devam ediyor. Faizlerin düşmesi ile beraber larda konut kredisi faiz oranlarını indirmeye devam ediyor. Son olarak bank konut kredisi faiz oranlarını 0,94'e düşürmüştü. Bu bağlamda konut kredisi faiz oranları rekabetinde müşterilerine en uygun kredi seçenekleri sunan bankalar öne çıkmayı başarıyor. Türkiye bankacılık sektöründe kamu bankası olarak faaliyetlerini sürdüren , Vakıfbank ve faiz indirimleriyle yine vatandaşların ilk tercihleri arasında yer almaya devam ediyor. İşte 2020 konut kredisi faiz oranları ve lar takvim.com.tr'de

En uygun konut kredisi veren banka hangisi oldu?

20 Ocak 2020 konut kredisi faiz oranları ve en uygun konut kredisi veren bankalar oldukça merak ediliyor. Kamu bankalarının başlattığı konut kredisi faiz indirimlerine özel ve katılım bankalarının da katılmasıyla birlikte 2020 yılı başında çok sayıda banka indirim kampanyalarıyla gündeme geldi. İşte 2020'de en uygun konut kredisi veren bankalar... 2020 Ocak ayı itibarıyla bankaların konut kredisi ürünlerinde uyguladığı faiz oranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kamu bankaları olarak faaliyetlerini sürdüren Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın ortaklaşa başlattığı konut kredisi kampanyasında uygulanan faiz oranları yüzde 0,79 olarak belirlenmişti. Şimdi vatandaşlar yüzde 0.78 faiz oranlı konut kredisi kampanyalarına gözünü dikti.

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