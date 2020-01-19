Kamuda çalışan işçi konumundaki herkesin yılda 1 kez olmak üzere toplam 52 günlük alacağı tediye ödeme tarihine yaklaşılıyor. Ek ödeme ve ikramiye anlamına gelen tediye ödemesi, işçinin gündeminde... Karar Resmi Gazete'de yayınlanacak. Her biri 13'er günlük olmak koşuluyla 4 kere ödenen tediye tarihi ne zaman? İlave tediyeler ne zaman yatacak? İlave tediye ödemeleri , işçilerin aldığı maaşa göre hesaplanmaktadır. Brüt ücret üzerinden yapılan hesaplamada en düşük ilave tediye ödemesi , asgari ücret+yüzde 4 zam üzerinden yatırılacak.

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