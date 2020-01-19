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  • 19.01.2020 11:42
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 11:55

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Kamuda işçi statüsünde çalışanlara ücret sistemine bakmadan devlet desteği olarak verilen tediye için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Taşeron ve nin merakla beklediği tediye ödemeleri ne an? Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Tediye ödemeleri, 2019 yılında 31 Ocak, 31 Mayıs, 9 Ağustos ile 13 Aralık tarihlerinde yapılmıştı. Peki, Tediye ödemeleri ne zaman? Taşeron ve kamu işçileri 2020 ilk ilave tediye ne zaman ödenecek? İşte konu ile ilgili detaylar... 2020 miktarı + yüzde 4 zam sonrası brüt en düşük işçi maaşı 3060 TL olacak.

Tediye nedir? İlave tediye ödemeleri başladı mı?

Kamuda çalışan işçi konumundaki herkesin yılda 1 kez olmak üzere toplam 52 günlük alacağı tediye ödeme tarihine yaklaşılıyor. Ek ödeme ve ikramiye anlamına gelen tediye ödemesi, işçinin gündeminde... Karar Resmi Gazete'de yayınlanacak. Her biri 13'er günlük olmak koşuluyla 4 kere ödenen tediye tarihi ne zaman? İlave tediyeler ne zaman yatacak? İlave tediye ödemeleri , işçilerin aldığı maaşa göre hesaplanmaktadır. Brüt ücret üzerinden yapılan hesaplamada en düşük ilave tediye ödemesi , asgari ücret+yüzde 4 zam üzerinden yatırılacak.

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