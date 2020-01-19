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  • 19.01.2020 12:20
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 12:20

Müjde geldi! Buzağı destekleri o tarihte ödenecek! Ne kadar verilecek?

Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? ve tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen buzağı desteklemesinin 2018 2. dönem ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Peki, 2018 2. dönem buzağı destekleri ne zaman yatacak? Buzağı destek ödemeleri ayın kaçında ödenecek? Bu arada 2020 yılı buzağı desteklemelerini başvuruları başlamış olup çiftçilerimizin başvuru şartlarına uygun olarak İl/ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekir. 2020 yılı desteklemeleri kapsamında, başvuru yapmak isteyen üreticilerin buzağılarının 2019 yılında doğmuş, TÜRKVET ve E-Islah veri tabanına kayıtlı, programlı aşıları tamamlanmış olması gerekmektedir.

Buzağı destekleri o tarihte ödenecek! Ne kadar verilecek?

2018 2. dönem buzağı destek ödemeleri için müjdeli haber geldi. Bu bağlamda gelen bilgilere göre, 2018 2. dönem buzağı desteklemelerinin 24 Ocak 2020 günü hesaplara yatırılacağına öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklanacak olan takvime göre Buzağı destekleme ödemelerinin 2020 yılı içinde çiftçilerin TC kimlik numarasının son hanelerine göre belirlenecek takvime göre Ziraat bankası hesaplarına aktarılacağını belirtti. Peki, 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? Buzağı destek ödemeleri ayın kaçında yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

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