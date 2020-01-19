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  • 19.01.2020 12:10
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 12:13

, ve şartsız dolgun maaşla memur personel alacak!

olmak isteyenlere güzel haber geldi. 'nin en önemli kamu kuruluşları olan , ve şartsız ları gerçekleştirecek. Üç farklı kamu kurumu belediye yada KİT Kpss şartı aranmadan kendi kariyer portalları üzerinden memur personel alımı yapıyor. Tüm bu kurumların (TRT, , İBB) başvuru alacağı kadrolar ve başvuru şartları ve ilanlara ait detaylar şu şekilde açıklandı. TRT Kariyer portalı üzerinden geçtiğimiz aylarda fazla sayıda personel alımı yapmıştı. Prompter  Operator, Teknikeri ve Transmission Controller kadrosundaki alımlar için başvuru şartları haberimizde yer alıyor.

Kızılay, TRT ve İBB yüksek maaşla personel alıyor

Üç farklı kamu kurumu belediye yada KİT Kpss şartı aranmadan kendi kariyer portalları üzerinden memur personel alımı yapıyor. Tüm bu kurumlar (TRT, Kızılay, İBB) başvuru alacağı kadrolar ve başvuru şartları haberimizde.. Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı olmadan personel alımı yapacak olan kurumlardan bir tanesi de İBB, 9 Ocak 2020 tarihinde kariyer portalı üzerinden çok sayıdaki ilanlarına başvuruları yine bu portal üzerinden alacak. İnsani yardım konusunda Türkiye'de ve Dünyada ihtiyaç sahiplerine yardıma koşan Kızılay hemşire, psikiyatri alımı yapıyor.

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