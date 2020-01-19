Üç farklı kamu kurumu belediye yada KİT Kpss şartı aranmadan kendi kariyer portalları üzerinden memur personel alımı yapıyor. Tüm bu kurumlar (TRT, Kızılay, İBB) başvuru alacağı kadrolar ve başvuru şartları haberimizde.. Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı olmadan personel alımı yapacak olan kurumlardan bir tanesi de İBB, 9 Ocak 2020 tarihinde kariyer portalı üzerinden çok sayıdaki ilanlarına başvuruları yine bu portal üzerinden alacak. İnsani yardım konusunda Türkiye'de ve Dünyada ihtiyaç sahiplerine yardıma koşan Kızılay hemşire, psikiyatri alımı yapıyor.

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