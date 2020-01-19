Her 3 TL’lik artışta 1 TL Ziraat’ten Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Önümüzdeki dönemde gerek kredilerimizle gerekse yeni uygulamalarla ülkemiz tarımını, üreticilerimizi çok daha güçlü şekilde destekleyeceğiz" dedi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Önümüzdeki dönemde gerek kredilerimizle gerekse yeni uygulamalarla ülkemiz tarımını, üreticilerimizi çok daha güçlü şekilde destekleyeceğiz" dedi. Bankanın 2020 stratejisinin, 'Tarımdan enerjiye Türkiye için daha fazlası' olduğunu söyleyen Aydın, "Sektördeki her 3 TL'lik kredi artışının yaklaşık 1 TL'si Ziraat Bankası tarafından sağlandı" diye konuştu.