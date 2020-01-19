Hava yastıklarının açılmaması gizli ayıp mı? Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Kaza yaptık ve aracın hava yastıkları açılmadı. Yasal haklarım nelerdir?

Trafik kazaları karayolları ulaşım ağında en sık rastlanan olumsuzluklardan biridir. Özellikle şoför kişinin hatası yüzünden kaynaklanan kazalar yüzde 95 gibi bir paya sahipken, dikkatsizlik en büyük sorun gibi duruyor. Bunu takip eden başlıca nedenlerin arasında uykusuz kalmak, alkollü olmak, hız yapmak gibi ciddi sebepler vardır. Emniyet kemerinin takılı olmamasıyla beraber yaşanan kaza büyük hasarlara yol açabilmektedir. Can ve mal kaybının yaşanmaması adına önlemleri iyi almak önemlidir. Meydana gelen kaza esnasında hava yastıklarının açılmaması gizli ayıptır. Üretici firmayı bağlar ve bu nedenle uğramış olduğunuz bir zarar varsa tüketici mahkemesinde dava açarak bunun tazminini isteyebilir, bunun yanında aracınızda ayıp oranında indirim yapılmasını veya aracın iade alınmasını talep edebilirsiniz. Bu davada yapılacak teknik bilirkişi incelemesi ile aracın hava yastıklarının bir ayıp sebebiyle mi açılmadığı, yoksa kazanın oluş şekliyle mi ilgili olduğu değerlendirilecek ve araçta bir ayıp tespit edilirse haklarınıza kavuşabileceksiniz.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL