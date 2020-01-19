Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi. Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte SSK ve Bağkur emeklilerine yapılan zam oranı belli olmuştu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 6,50 artış sağlandı. Zamlı ilk maaşlar bugün hesaplara yatmaya başlayacak. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte SSK Bağkur 2020 emekli maaş farkları tahsis numarasına göre ödeme günleri... Memur emeklilerinin en düşük emekli aylığı aylık 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 661 lira 60 kuruşa çıktı. Buna göre; aylık maaş alana en az 138,76, 3 aylık maaş alana 416,28 lira fark yatırılacak.

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