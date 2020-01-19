Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 19.01.2020 09:37
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 09:38

2020 oldu?

son dakika: İran ve ABD ile yaşanan gerilim sonrasında dünyada yaşanan diğer gelişmeler sonrasında dolar kuru yükselmişti. Geçen hafta indirimi sonrasında ise dolar kuru düşmeye başladı. Merkez Bankası'nın, piyasaların beklentisine paralel olarak faizi 75 baz puan indirmesinin ardından aşağı yönlü hareketine devam eden dolar/TL haftanın son gününde 5,88 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL de 6,53 seviyesinde yer alıyor. Euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte güncel kurları alış-satış fiyatı... BIST 100 endeksi ise, 119 bin 140 puana ulaşarak yaklaşık iki yılın zirvesini gördü. Amerikan doları, 'nin resmî para birimidir.

Dolar kuru son dakika düşüşte! İşte canlı döviz kurları

Dolar - euro kaç TL? 19 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır. İşte 13 Ocak güncel döviz alım satım kuru... ABD doları tarihçesi iki yüz yılı aşkın bir süreci kapsar. Yeni kıtada kâğıt para dönemi 1600'lü yılların sonlarında İngiliz kolonilerinde askeri maliyetleri karşılamak içim basılan banknotlar ile başlamıştır.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri19 Ocak 2020 euro ve dolar bugün ne kadar oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri