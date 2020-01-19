Vatandaşa 150 bin lira hibe para ve faizsiz kredi fırsatı girişimcilwer tarafından oldukça merak ediliyor. Girişimci olup ta bir türlü yeterli sermayeyi bulamayanlar için devlet harekete geçti. KOSGEB aracılığı ile bir kısmı hibe bir kısmı ise faizsiz olarak kredi imkanı sunuyor devlet. Açıklanan bu destek ile ilgili detaylar haberimizde. Günümüz koşullarında sıfır sermaye ile girişimci olmak gerçekten çok zor. Bırakın sıfır sermayeyi, belli sermayesi olanlar dahi kredi çekmeden istediği işi kurmakta zorlanıyor. Yeni mezun gençler için girişimcilik ve yeni iş kurmak adeta hayal.

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