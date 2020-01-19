Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 19.01.2020 17:11
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 17:13

Büyük müjde! Devletten her vatandaşa 1!

Girişimciler için çok önemli olan ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Piyasaları canlandırmak ve iş kurma hayali olanlara devletten büyük destek. Gerekli şartları sağlayan herkese faizsiz ve hibe kredi desteği verilecek. İş kurana ve işini büyütmеk istеyеnе dеvlеttеn 150 bin liraya kadar destek vаr. Dеstеğin 50 bin lirası karşılıksız yаni hibe, 100 bin lirası isе fаizsiz kredi оlarak veriliyor. KOSGEB destekleri, her sene belirli projelerde binlerce vatandaşın hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyor. KOSGEB kredi başvuruları, kurumun istediği şartları yerine getiren girişimciler tarafından belirli zamanlarda yapılan başvurulardır.

Devletten her vatandaşa 150 bin lira hibe!

Vatandaşa 150 bin lira hibe para ve faizsiz kredi fırsatı girişimcilwer tarafından oldukça merak ediliyor. Girişimci olup ta bir türlü yeterli sermayeyi bulamayanlar için devlet harekete geçti. KOSGEB aracılığı ile bir kısmı hibe bir kısmı ise faizsiz olarak kredi imkanı sunuyor devlet. Açıklanan bu destek ile ilgili detaylar haberimizde. Günümüz koşullarında sıfır sermaye ile girişimci olmak gerçekten çok zor. Bırakın sıfır sermayeyi, belli sermayesi olanlar dahi kredi çekmeden istediği işi kurmakta zorlanıyor. Yeni mezun gençler için girişimcilik ve yeni iş kurmak adeta hayal.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBüyük müjde! Devletten her vatandaşa 150 bin lira hibe!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri